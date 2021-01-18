Сумчан приглашают на фотовыставку в городскую галерею С 26 января Сумская городская галерея ждет своих посетителей после вынужденного перерыва.

Клуб творческих единомышленников, влюбленных в магию светописи - так называют себя участники Сумского городского фотоклуба «Импульс» и готовы продемонстрировать свои работы в галерее с 26 января. Выставка «IMAGE» - это своеобразная демонстрация страстной любви мастеров фотографии к своей работе, моменты жизни, схвачены в объектив камеры.

«Импульс» - это живой организм, где всегда есть живое общение, обмен мнениями и идеями. Ведь фотобумага - это полотно для фотографа, а мир вокруг нас - это краски!

Выставка «IMAGE» продлится до 7 февраля.

Вход свободный с соблюдением всех карантинных требований.