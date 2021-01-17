Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в стационарах

По ее словам, в 5-й горбольнице лечится 81 пациент, 48 из них на кислородной поддержке, 5 в отделении интенсивной терапии.
В 4-й больнице лечатся 24 человека, 12 получают кислород свободным потоком.
В детской больнице 15 человек, 2 – в интенсивной терапии.
Всего в городе 100 свободных коек для взрослых, все обеспечены кислородом, в детской больнице также 100 коек, 64 из которых с кислородом.
В областном центре инфекционных болезней лечатся 36 сумчан, 32 – на кислородной поддержке, 4 в отделении интенсивной терапии, 1 – на аппарате ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов 27 больных, 17 получают кислород свободным потоком, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 – на ИВЛ.