В Сумах 47 новых случаев заболевания коронавирусом Об этом сегодня, 25 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за воскресенье подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 21838. Выздоровело 34 человека. Всего 20014. Никто не умер, всего 244. Продолжают болеть 1580.