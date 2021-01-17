Чесно: в Конотопе побеждает «свободовец» Семенихин По состоянию на 7.40 все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК.

По подсчетам ТИК побеждает представитель «Свободы» Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах, пишет Чесно. Явка в день голосования составила 30,8% (18 516).