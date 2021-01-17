«Сомнительная пресса, подвоз»: какие сообщения о нарушениях в отношении выборов зафиксировали на Сумщине? Во время выборов городского головы Конотопа зафиксировали около десятка сообщений о нарушениях.

Об этом в эфире «Украинского радио. Сумы» рассказала старшая инспектор Конотопского отдела полиции в Сумской области Наталья Сохань, пишет Суспільне.

«Не вовремя открылся участок, буквально на несколько минут, комиссия пересчитывала бюллетени. Незначительные нарушения: кто-то спешил - подошел к кабинке, проголосовал и бросил этот бюллетень в урну», - сказала она.

В связи с сообщениями о присутствии прессы с сомнительными удостоверениями инспектор рассказала: «Газеты «Не мовчи», «Свобода». Это - не местные журналисты, из разных городов приезжали. Проводится проверка, устанавливается, действительны ли эти удостоверения».

По поводу фото бюллетеня с результатами выборов в интернете Сохань отметила: «Установили, кто это, составили административный материал».

Сейчас по зарегистрированным сообщениям проводят проверки и устанавливают признаки правонарушений, добавила она.

На 21.40 Наталья Сохань сообщила о 15 зафиксированных сообщениях о нарушениях.

По словам представителя движения «Чесно» Сергея Огородника, есть признаки подвоза людей на участки из микрорайонов, особенно - пенсионного возраста, небольшими микроавтобусами.

«Доказать это сложно, потому что это могут быть соседи, родственники, семьями могут переезжать. Каких-то крупных нарушений, которые искажали волеизъявления, я пока не вижу», - сказал он.