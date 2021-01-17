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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:49274

Артем Семенихин объявил о своей победе на выборах мэра Конотопа

Сегодня, 24 января, в Конотопе проходили выборы мэра.

Артем Семенихин, который был мэром в 2015-2020 годах, на своей странице в Фейсбуке объявил о своей победе.

«Перемога!

Дякую, мій Конотопе!

P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально», - написал он.

Политика
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