Артем Семенихин объявил о своей победе на выборах мэра Конотопа Сегодня, 24 января, в Конотопе проходили выборы мэра.

Артем Семенихин, который был мэром в 2015-2020 годах, на своей странице в Фейсбуке объявил о своей победе.

«Перемога!

Дякую, мій Конотопе!

P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально», - написал он.