В Шостке на оживленной улице неизвестные сняли шкуру с собаки (фото) О страшной находке в 32-м микрорайоне по улице Онуприенко в группе «Четыре лапы» сообщила жительница Шостки Ирина Бурбулиха.

По ее словам, ужасное событие произошло сегодня утром, 23 января.

«Сегодня утром ходили с соседкой к Рустаму на приём, моя собака болеет и за одно помогала соседке отвести её пёселя на приём. Дорогой в клинику мы с ней разговаривали и могли не обратить внимание, но думаю вряд ли... собаки мы заметили...Пробыли мы в клинике минут 20 и 20 минут в магазине. На обратном пути увидели картину ужасающую. Кто что видел, слышал? Поделитесь... Это так оставлять нельзя. Труп собаки, снятая шкура и пустые внутренности. Явно сняли мясо на еду. 0971272296 Бурбулиха», - пишет на своей странице в Фейсбуке Ирина.

Кроме этого, Ирина сняла шокирующее видео с места происшествия.