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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:41444

В Ромнах на складе райпотребсоюза нашли 30 мин

24 января группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 30 минометных мин калибра 50 мм.

Они были обнаружены в городе Ромны по улице Дудина в хозяйственной постройке на территории бывшей райпотребсоюза. На опасные предметы наткнулся работник предприятия, которое арендует одно из зданий на этой площади и сразу сообщил в правоохранительные органы.

Все указанные взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в специально отведенных для этого местах.

Спасатели отмечают: население выявляет устаревшие боеприпасы в наиболее разнообразных местах - от леса до приусадебного участка. Поэтому в подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».

Общество
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