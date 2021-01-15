В Ромнах на складе райпотребсоюза нашли 30 мин

Они были обнаружены в городе Ромны по улице Дудина в хозяйственной постройке на территории бывшей райпотребсоюза. На опасные предметы наткнулся работник предприятия, которое арендует одно из зданий на этой площади и сразу сообщил в правоохранительные органы.
Все указанные взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в специально отведенных для этого местах.
Спасатели отмечают: население выявляет устаревшие боеприпасы в наиболее разнообразных местах - от леса до приусадебного участка. Поэтому в подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».