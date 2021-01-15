Сумской биатлонист пробежал первый в карьере масс-старт на Кубке мира Заключительной гонкой седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце стал мужской масс-старт.

Учитывая плотный график стартов и высоту стадиона, спортсмены начали очень осторожно. Даже та группа из почти полутора десятков участников, прошедших чисто первый огневой рубеж, не торопилась в отрыв, и на дистанции второго круга все, кто промахнулся один раз, сумели влиться в общий пелотон, пишет biathlon.com.ua.

А вот после второго рубежа уже началась «проверка паспортов»! Возмутителем спокойствия стал Йоханнес Бё, который, памятуя о возможности промахов в стойке, попытался создать себе небольшой гандикап. Да и вообще скорости в гонке выросли, пелотон начал рваться на группы, разрывы между которыми начли расти.

Взвинченный темп, между тем, не стал для Йоханнеса роковым – он и на третьей стрельбе закрыл все мишени. Лишь заминка перед пятым выстрелом заставила чуть задержаться на огневом рубеже, что позволило приблизиться к лидеру Кантену Фийону Майе. Француз отправился на дистанция через пять секунд после Бё. Остальные же соперники, преследовавшие норвежца в ближайшей группе, допустили промахи! Таким образом, перед заключительным рубежом претендентов на победу осталось только двое – очень нехарактерный сценарий для масс-стартов!

На заключительную стрельбу Йоханнес пришел, имея уже запас в 12 секунд, но четвертый выстрел послал мимо цели! Фийон Майе в этот момент еще не начал стрельбу, и на этот момент еще мог считаться теневым лидером. Однако уже первый выстрел француза ушел мимо цели, и таким образом на победу претендовать уже не мог.

Йоханнес Бё спокойно довел дело до победы – четвертой в сезоне, и по этому показателю он, наконец, догнал молодого партнера по команде Стурла Легрейда. Кантену Фийону Майе, который ограничился одним кругом штрафа на решающем рубеже, созданного ранее запаса хватило для комфортного финиша на второй позиции.

А судьба третьего места на подиуме также решилась на стрельбище. Хотя большая группа соперников, пришедших на рубеж в борьбе за бронзу, предполагала последующее соперничество и на дистанции. Но из всех биатлонистов, участвовавших в «перестрелке», чисто рубеж пришел лишь один – Яков Фак! Словенец получил преимущество в 16 секунд перед последним кругом, и несмотря на отчаянные попытки преследователей, к финишу так и пришел третьим.

Для сумчанина Антона Дудченко, впервые проводившего три гонки Кубка мира за три дня, дебютный масс-старт служил исключительно возможностью обретения опыта. Ну и какие-то очки в общем зачете тоже не помешали. Всю гонку единственный представительУкраины в этой гонке провел в середине третьего десятка, и в итоге с тремя кругами штрафа финишировал 25-м.

В общем зачете Йоханнес Бё вновь увеличил дистанцию от соперников. Его ближайший оппонент Стурла Легрейд сегодня финишировал только 14-м, после чего отстает от лидера сезона на 64 балла. Среди украинцев лучшим остается Дмитрий Пидручный, продолжающий занимать 29-ю строчку.

Теперь мировой биатлон делится на две части. Большинство спортсменов начинают целенаправленную подготовку к чемпионату мира, который стартует в Поклюке 10 февраля. Но еще раньше, 27 января, в польском Душники-Здруй пройдут первые гонки чемпионата Европы.

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+1) 35:44,3

2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) +31,3

3. Яков Фак (0+0+1+0) +44,2

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25. Антон Дудченко (1+0+1+1) +2:45,3