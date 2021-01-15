Сумские биатлонистки заняли 8-е место в эстафете на Кубке мира Эстафетные гонки в биатлоне – головокружительное зрелище! Женские эстафеты непредсказуемы вдвойне. А женские эстафеты в Италия Антхольце… запоминаются надолго!

Юрай Санитра словно вернул наших болельщиков в олимпийский Сочи: сегодняшний состав украинской эстафеты полностью повторял победный олимпийский, пишет biathlon.com.ua.

Вита Семеренко в силу разных причин получает в этом сезоне недостаточную соревновательную практику. За пять последних этапов Кубка мира сегодняшний старт стал для нашей спортсменки только четвертым. И эта эстафета, по словам Юрая Санитры, была важным стартом для понимания дальнейшей траектории подвода Виты к чемпионату мира.

Тем не менее, ответственность за результат непосредственно в этой гонке никто не снимал, и стартовый этап был крайне важен с точки зрения перспектив борьбы за высокие позиции. С одной стороны, два запасных патрона и 47 секунд отставания от лидера – много для первого этапа. С другой, подавляющее большинство соперниц тоже ошибались, что позволило Семеренко к финишу своего этапа прийти седьмой.

По недоброй традиции, в начале гонки столкнулась с проблемами норвежская команда. Каролин Кноттен, известная как раз снайперскими качествами, уже в лежке стала единственной гостьей штрафного круга, и в итоге уже после первого этапа скандинавские фавориты отставали от лидеров полторы минуты! После стойки на штрафной круг заглянула и Анаис Бескон, но француженка была занчительно быстрее на трассе, а потому ее 55-секундное отставание не выглядело настолько угрожающим.

Ну а лидером после первого этапа по другой, уже гораздо более приятной традиции, стала команда Италии. Как бы ни бежала Лиза Виттоцци в личных гонках, в эстафетах она преображается – особенно на домашнем стадионе. На первой передаче эстафеты итальянка «привезла» 16 секунд ближайшим преследовательницам – россиянке Евгении Павловой и немке Ванессе Хинц.

Для Юлии Джимы это был третий старт в Антхольце, и усталость после проведенного накануне масс-старта не могла не сказаться. Возможно, как раз это и проявилось на стрельбе – на двух рубежах Юля использовала пять запасных патронов. Хотя на этом этапе ошибались все, кроме француженки Анаис Шевалье-Буше, потому отставание украинской команды от лидеров не увеличилось – те же 47 секунд и восьмая строчка. Не увеличилось еще и благодаря тому, что на последнем круге Джима сумела ускориться и отыграть восемь секунд у первой позиции!

А впереди прогнозируемо закончилась итальянская гегемония. Хотя Федерика Санфилиппо свой этап провела лучше, чем ожидалось – как минимум, обошлась без привычного круга штрафа и сохранила Италии место в квартете лучших. Правда, тройку команд пришлось пропустить вперед – быстрее Санфилиппо оказались немка Янина Хеттих, россиянка Татьяна Акимова и все та же Анаис Шевалье-Буше, которые и составили промежуточную призовую тройку. В негативном плане удивила Эльвира Эберг, тремя кругами штрафа отправившая Швецию во второй десяток.

Основными соперницами Вали Семеренко на третьем этапе были представительницы Канады и США, с которыми наша спортсменка боролась за попадание в шестерку лучших. Впрочем, североамериканские команды своих лучших биатлонисток заявили на старт гонки, потому в этом соперничестве Валя была фаворитом, что и доказала в гонке. Хотя Семеренко и пощекотала нервы болельщикам – особенно в стойке, где пришлось закрывать мишени двумя запасными патронами.

Вот только на последний круг сил у Вали не осталось, и на последнем круге наша опытная биатлонистка проиграла полминуты, пропустив вперед сборные Норвегии и Чехии и оставшись, таким образом, восьмой. Отставание от лидеров составляло уже полторы минуты, причем квартет там трансформировался в дуэт: Дениз Херрманн и Светлана Миронова сумели значительно оторваться от преследовательниц – идущая третьей Франция на передаче эстафеты отставала уже на 28 секунд.

Судьбу золота в гонке в очном противостоянии решали Франциска Пройсс и Ульяна Кайшева. Соперницы стоили друг друга: россиянка была чуть быстрее на дистанции первых двух кругов, немецкая биатлонистка – чуть лучше в скорострельности при стрельбе лежа. И решающим мог стать лишь какой-то лишний промах.

Но случилось все с точностью до наоборот! «Лишний» промах был как раз у россиянки, однако он не помешал ей выиграть. Быстро отработав два запасных патрона, Кайшева покинула рубеж намного раньше, чем это сделала Пройсс, допустившая лишь один промах. Перед последним кругом россиянка опережала соперницу на восемь секунд, спокойно доведя гонку до победы.

А вот Пройсс пришлось изрядно попотеть, чтобы не упустить еще и серебро. На последнем круге позади представительницы Германии очутилась скоростная Жюлья Симон, но дистанции для погони француженке все-таки не хватило. Да и сил во вчерашнем победном масс-старте было отдано немало. Германия – вторая, Франция – третья.

Елене Пидгрушной, неизменному финишеру нашей команды, пришлось бороться на своем этапе за попадание в восьмерку с одним из лидеров сезона – Ханной Эберг, и двумя принципиальными соперницами – Леной Хекки, с которой в предыдущие годы было разыграно немало эстафетных финишей, а также чешкой Люцией Харватовой – «обидчицей» нашего капитана на прошлогоднем чемпионате мира.

Четвертый этап Лена провела здорово! Достаточно сказать, что она идеально отстрелялась на огневых рубежах и сократила дистанцию от лидеров на 20 секунд. Но последний круг и особенно финишная прямая заставили нашу спортсменку выплеснуть весь запас энергии! После стойки Швеция, Украина, Швейцария и Чехия отправились плотной связкой – и оставались в таком составе вплоть до заключительных метров!

На финишную прямую из виража девушки вышли практически параллельно! Чуть более выгодную траекторию удалось выбрать Эберг, что и позволило шведке финишировать на седьмой позиции. Пидгрушная мчалась изо всех сил в параллельном коридоре, но отстала от шведки всего на две десятых. Более того, в борьбу с Леной включилась и Хекки! Обе девушки растянулись в шпагате, пытаясь вырвать более высокую позицию для своей команды и пересекли черту с одинаковым временем! Фотофиниш? Но даже он не смог определить лучшую – уникальный случай! Таким образом, обе команды заняли восьмое место!!!

Невероятный финал эстафеты для нашей команды!

В Кубке наций наша команда вынуждена была пропустить вперед итальянок, обосновавшись на девятом месте. А в лидеры командного зачета вырвались француженки! Более того, перед стартом чемпионата мира сложилась уникальная ситуация, когда сразу четыре команды идут в интервале чуть более чем сотни очков – Франция, Швеция, Германия и Норвегия.

Эстафета. Женщины

1. Россия (0+9) 1:07:32,4

2. Германия (0+6) +11,0

3. Франция (1+9) +21,2

4. Италия (0+8) +40,5

5. Беларусь (0+14) +46,5

6. Норвегия (1+12) +59,6

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8. Украина (0+10) +1:09,9