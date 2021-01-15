На севере Сумщины охотники похвастались, что убили волка (фото)

Как пишет pivnich.news, этой зимой волки, как никогда ранее, стали очень часто навещать угодья, принадлежащие Ямпольскому обществу охотников и рыбаков, и наносить непоправимый вред. Конец хищной деятельности волков решили положить, объединившись, члены двух первичных организаций: Ямпольской и Дружбовской.
Меткий выстрел одного из самых опытных охотников положил конец разбою волка. Но без поддержки и тяжелого труда егерей, товарищей по оружию - успех был бы невозможен. Чего стоит только сделать многокилометровую красно-дисковым осаду логова зверя!
Волка добыто на болотах между Васильцом и Неплюевым, говорится в сообщении.