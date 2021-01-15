На севере Сумщины охотники похвастались, что убили волка (фото) Охотники Ямпольского УООР, объединившись, добыли волка.

Как пишет pivnich.news, этой зимой волки, как никогда ранее, стали очень часто навещать угодья, принадлежащие Ямпольскому обществу охотников и рыбаков, и наносить непоправимый вред. Конец хищной деятельности волков решили положить, объединившись, члены двух первичных организаций: Ямпольской и Дружбовской.

Меткий выстрел одного из самых опытных охотников положил конец разбою волка. Но без поддержки и тяжелого труда егерей, товарищей по оружию - успех был бы невозможен. Чего стоит только сделать многокилометровую красно-дисковым осаду логова зверя!

Волка добыто на болотах между Васильцом и Неплюевым, говорится в сообщении.