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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумском художественном музее – первая выставка после локдауна

27 января состоится вернисаж выставки Игоря Швачунова «Місто S. Одкровення».

Заслуженный художник Украины представит живопись, акварель и графику, посвященную Сумам. Вернисаж выставки начнется в 15.00 27 января. Выставка продлится до 1 марта.

Досуг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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