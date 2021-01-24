На Сумщине 118 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 24 января 2021 года в Сумской области 45139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 118 человек (Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н - 3, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 2, Глуховский р-н - 1, Конотоп - 1, Конотопский р н - 1, Кролевецкий р-н - 3, Ахтырка - 7, Ахтырский р-н - 4, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 37, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 1, Шостка - 38, Шосткинский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 602 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 41113 человек, из них за минувшие сутки - 82 (Белопольский р-н - 8, Бурынский р-н - 41, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 28, Сумской р-н - 4).