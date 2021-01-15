С понедельника Украина выходит из локдауна: подробности Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в то время как с понедельника должны быть сняты жесткие карантинные ограничения.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%", - написал Шмыгаль.

Указано, что за последнее время было значительно увеличило количество коек с подведенным кислородом - с 11 тыс. в сентябре 2020 года до 55 тыс. в январе 2021 года.

Согласно сообщению, на эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд гривен.