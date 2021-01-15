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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине браконьеры убили кабана (фото)

Вечером 22 января между селами Садовое и Пески Роменского района «поймали» браконьера.

Мужчину, который незаконно застрелил дикого кабана, обнаружили во время рейда работники Государственной лесной охраны ГП «Роменское лесное хозяйство» вместе с членом ревизионной комиссии УООР.

У браконьера нашли карабин с прицелом ночного видения и глушителем. Также обнаружили маскировочную одежду и стул с самодельным устройством для содержания ружья.

Пока злоумышленник охотился на дичь, вблизи леса стояла машина главы районного общества охотников и рыболовов Станислава Бяласа. Вместе с ним в салоне находился егерь Сергей Явтушенко. Об этом рассказал инженер охраны и защиты леса ГП «Роменское лесное хозяйство» Николай Лущан.

Сам браконьер сначала утверждал, что он егерь и также преследовал злоумышленников. Затем предлагал работникам лесной охраны «разойтись мирно», просил позвонить Станиславу Бяласу, мол, он все «разрулит». Но вместо этого лесоводы набрали «102».

По приезду правоохранителей обнаружили и застреленного кабана. Все находки полицейские изъяли. 113-килограммовую тушу дикого животного направят на экспертизу. Открыто уголовное производство, сообщает ДП «Роменский лесхоз».

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