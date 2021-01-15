Сумской биатлонист поучаствовал в эстафете на Кубке IBU В немецком Арбере состоялась заключительная гонка второго этапа Кубка IBU - смешанная эстафета, в которой Украину представляли Руслан Бригадир, уроженец Сумщины Андрей Доценко, Надежда Белкина и Екатерина Бех.

Мужчины бежали первую половину дистанции, а женщины, соответственно, вторую, завершая эстафету, пишет biathlon.com.ua.

Руслан Бригадир хорошо начал свой этап – быстрее всех провел стрельбу лёжа, хоть и пришлось использовать один дополнительный патрон, и первым отправился на второй круг. Но дальше скорость у Руслана стала «западать», и на стойку наш спортсмен пришел уже с отставанием в полминуты. Там довелось дважды потянуться за запасными патронами и, добавив еще полминуты проигрыша ходом на третьем круге, эстафету Бригадир передал одиннадцатым, проигрывая 50 секунд команде Норвегии.

Наш Андрей Доценко на свою первую стрельбу пришел уже на минуту позже лидера, что не удивительно, ведь на втором этапе норвежцев представлял Филип Андерсен, возглавляющий рейтинг Кубка IBU. Использовав два дополнительных патрона в лёжке и ещё один – в стойке, с отставанием почти в полторы минуты, Доценко отправился на передачу эстафеты. А лидерство тем временем захватила Франция, когда Андерсен заработал штрафной круг на стрельбе стоя.

На третьем этапе от Украины бежала Надежда Белкина. Приняв эстафету девятой, к сожалению, подтянуть команду повыше Наде не удалось – уже на лёжке биатлонистка ушла на штрафной круг. Были ошибки и у промежуточных лидеров гонки, вследствие чего вперед вырвались представители России. А отставание Белкиной тем временем росло, как снежный ком – сегодня была совсем не та Надя, которая всего днём ранее стала восьмой в спринте. Перед стрельбой стоя уже почти три минуты отделяли нашу команду, шедшую двенадцатой, от верхней строчки протокола. К счастью, стрельба стоя Надежде Белкиной удалась всего с одним дополнительным патроном, хотя в ближайшей перспективе это давало возможность бороться лишь за девятую позицию. Увы, но сегодняшняя скорость украинки не позволила этого сделать и, пропустив вперед чешку, свой третий этап Надя завершила десятой.

Екатерине Бех предстояла непростая задача. К сожалению, в ходе спортсменки не было заметно свежести, хоть она и пропускала вчерашний спринт. Вероятно, что и промежуточный результат не добавлял мотивации. Стрельба Кати также не была безупречной: один дополнительный патрон на первом огневом рубеже и все три возможных – на заключительном. Но на последнем отрезке дистанции Бех повезло идти вместе со спортсменкой из Австрии и на финише Катерина всё же вырвала две секунды и итоговое восьмое место.

На подиуме смешанной эстафеты оказались команды России, Франции и Норвегии. При этом французская команда отличилась лучшей стрельбой среди всех участников.

В Кубке наций по итогам двух этапов Кубка IBU в Арбере и мужская, и женская сборные Украины разместились на шестом месте.

Смешанная эстафета

1. Россия (1+15) 1:22:52,8

2. Франция (0+6) +40,3

3. Норвегия (2+13) +1:06,7

4. Германия (1+10) +1:13,0

5. Швеция (1+13) +2:06,6

6. Молдова (1+13) +2:37,2

...

8. Украина (1+14) +3:24,8