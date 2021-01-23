В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и предлагал копам взятку Автопроисшествие произошло на перекрестке улиц Горького и Леваневского.

На месте происшествия инспекторы обнаружили транспортные средства Mercedes-Benz и ВАЗ-2107, с механическими повреждениями.

Как выяснили инспекторы, 40-летний водитель автомобиля Mercedes при перестроении не предоставил преимущество в движении машине, которая двигалась позади и стал причиной ДТП. Общаясь с водителем автомобиля Mercedes, стражи порядка обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр на месте происшествия мужчина отказался. Вместо этого он предложил инспекторам неправомерную выгоду за несоставление админматериалов. Его неоднократно предупредили об уголовной ответственности за такие действия, но водитель настаивал на своем. Поэтому на место полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. После этого водитель пожелал пройти освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения, где сдал биовещества.

На месте происшествия на него инспекторы составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Заключение врача подтвердило нахождения водителя в состоянии опьянения. Разыскав мужчину, стражи порядка составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 УК.