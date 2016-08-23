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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41

Зеленский наградил сумчан по случаю Дня Соборности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №24 / 2021 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины».

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд Романюку Ивану Петровичу, начальнику Службы автомобильных дорог в Сумской области, присвоено звание «Заслуженный строитель Украины»; «Заслуженными донорами» стали: Александр Владимирович Банчуков, Светлана Леонидовна Василега и Александр Васильевич Шаповал; «Заслуженным врачом Украины» - Злыденный Тарас Владимирович, директор коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний»; «Заслуженным юристом Украины» - Лукаш Сергей Станиславович, директор Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел.

Общество Государственные награды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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