Зеленский наградил сумчан по случаю Дня Соборности Украины

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд Романюку Ивану Петровичу, начальнику Службы автомобильных дорог в Сумской области, присвоено звание «Заслуженный строитель Украины»; «Заслуженными донорами» стали: Александр Владимирович Банчуков, Светлана Леонидовна Василега и Александр Васильевич Шаповал; «Заслуженным врачом Украины» - Злыденный Тарас Владимирович, директор коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний»; «Заслуженным юристом Украины» - Лукаш Сергей Станиславович, директор Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел.
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