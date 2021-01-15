Глуховский школьник выиграл шахматный турнир онлайн С 11 по 20 января во время карантина были проведены интернет турниры по шахматам с участием представителей Киева, Чернигова, Днепра и Глухова.

В трех турнирах соревновались около 100 шахматистов, каждый из которых сыграл 7 партий.

В турнире начинающих Егор Щелканов добыл 6 побед, проиграв лишь однажды, и занял 1-е место. 5-е и 6-е места также у глуховчан Софии Зайцевой и Ивана Степченко.

В турнире 4-хразрядников лучший результат у Евгения Чавалюка - 4 очка из 7 возможных и 15-е место. В турнире 3-разрядников Алексей Шумицкий занял второе место с 6 очками. За победу в турнире боролся и Артем Сотниченко, но поражение в последней партии опустило его на 6-е место.

Подготовил спортсменов тренер Александр Кельбас.