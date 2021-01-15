Юлия Джима в десятке на Кубке мира по биатлону Выпускница СумГУ показала 10-е время в гонке с массовым стартом.

В отличие от ветреного и снежного Арбера, итальянский Антхольц предложил почти идеальные условия участницам гонки с массовым стартом седьмого этапа Кубка мира, пишет biathlon.com.ua.

Единственная представительница Украины в этой гонке, проводила ее с оглядкой на завтрашнюю эстафету. Потому уже со старта Юлия Джима не стала включать максимальные обороты, сделав основную ставку на точность стрельбы. Тактика, принесшая успех в индивидуальной гонке, оказалась вполне оправданной и сегодня. Ведь если на первом рубеже больше половины девушек отстрелялись чисто, то уже начиная со второго темп гонки сказался и на точности: штрафные круги в группе лидеров с каждой стрельбой становились все более массовыми.

Постепенно поднимаясь после каждого точного огневого рубежа, после третьей стрельбы Юля уверенно занимала место в топ-восьмерке. Но на дистанции последнего круга случилась неприятность: двигаясь в плотной группе из четырех спортсменок, Джима «не поделила» пространство трассы с Ханной Эберг. Но если шведка сумела устоять, то Юле пришлось пережить падение, после чего она не только отстала от этой группы, но и немного сбила дыхание, что, вероятно, сказалось на заключительном рубеже – темпа стрельбы на все пять выстрелов не хватило и, стреляя по пятой мишени, украинка допустила единственный промах в гонке…

Но какие же феноменальные бойцовские качества продемонстрировала наша спортсменка на последнем круге! Выскочив на дистанцию 13-й, Джима сумела отыграть три позиции и все же подняться в десятку лучших! Спасибо, Юля! Это была красивая гонка!

А борьба за победу сегодня получилась безумно интересной! На заключительный рубеж с лучшими шансами на первое место пришли пять девушек. Чуть впереди остальных была Светлана Миронова, следом за нею в десятке секунд шли Франциска Пройсс, Евгения Павлова, Ванесса Хинц и Марте Олсбю Ройселанд. Но ни одна из этих спортсменок в итоге даже не поднялась на подиум!

На четвертом рубеже случился парад промахов! Миронова, Павлова и Олсбю Ройселанд ушли на два штрафных круга, Хинц – сразу на четыре! И лучшим снайпером из группы лидеров оказалась Франциска Пройсс, промахнувшаяся всего один раз. Но вот беда для немки – во «второй волне» соперниц оказались те, кто сумел закрыть все пять мишеней, и на последний круг Пройсс вновь отправилась в группе из пяти претенденток, но здесь уже были куда более грозные «бегунки»: Ханна Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Жюлья Симон и Маркета Давидова!

Половину круга девушки держались вместе, но постоянные попытки взвинтить темп неизбежно привели бы к «отсеву». Первой из борьбы выпала чешка, не сумевшая противопоставить темпу соперниц свою скорость. Затем дошла очередь выбросить белый флаг и для Пройсс. И на последние сотни метров на три призовых позиции осталось три претендентки!

Несмотря на очень сильно выросшую скорость в нынешнем сезоне, Лиза Тереза Хаузер пока не может похвастать взрывным ускорением, и когда Симон и Эберг в очередной раз устроили спринтерские игры, австрийка вынуждена была признать, что сегодня она довольствуется третьим местом.

А француженка и шведка судьбу золота разыграли уже в самом финишном створе! Желание обеих оказаться впереди было неимоверным, но финишный рывок Симон немного, всего на 0,2 секунды, - более убедительным! Француженка выигрывает второй масс-старт подряд!

Ханна Эберг же к завоеванному серебру добавила 54 очка в рейтинг Кубка мира, и теперь в «скандинавских разборках» на вершине тотала становится совсем тесно! Марте Олсбю Ройселанд в принципиальной дуэли сегодня оказалась на одну строчку выше Тирил Экхофф, и дистанция между норвежками выросла до восьми очков. Однако уже совсем в спину им дышит Эберг, которая теперь отстает от лидера всего на девять пунктов!!! Как же жарко будет в Поклюке на чемпионате мира!

Благодаря отличной гонке, улучшила для себя ситуацию в общем зачете и Юлия Джима. Да, она осталась 24-й, но теперь может более уверенно смотреть вперед и шансы побороться за итоговую топ-двадцатку выглядят уже вполне реально.

Масс-старт. Женщины

1. Жюлья Симон (1+1+1+0) 37:05,5

2. Ханна Эберг (0+0+1+0) +0,2

3. Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) +3,5

...

10. Юлия Джима (0+0+0+1) +56,6