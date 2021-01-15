Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13178

Юлия Джима в десятке на Кубке мира по биатлону

Выпускница СумГУ показала 10-е время в гонке с массовым стартом.

В отличие от ветреного и снежного Арбера, итальянский Антхольц предложил почти идеальные условия участницам гонки с массовым стартом седьмого этапа Кубка мира, пишет biathlon.com.ua.

Единственная представительница Украины в этой гонке, проводила ее с оглядкой на завтрашнюю эстафету. Потому уже со старта Юлия Джима не стала включать максимальные обороты, сделав основную ставку на точность стрельбы. Тактика, принесшая успех в индивидуальной гонке, оказалась вполне оправданной и сегодня. Ведь если на первом рубеже больше половины девушек отстрелялись чисто, то уже начиная со второго темп гонки сказался и на точности: штрафные круги в группе лидеров с каждой стрельбой становились все более массовыми.

Постепенно поднимаясь после каждого точного огневого рубежа, после третьей стрельбы Юля уверенно занимала место в топ-восьмерке. Но на дистанции последнего круга случилась неприятность: двигаясь в плотной группе из четырех спортсменок, Джима «не поделила» пространство трассы с Ханной Эберг. Но если шведка сумела устоять, то Юле пришлось пережить падение, после чего она не только отстала от этой группы, но и немного сбила дыхание, что, вероятно, сказалось на заключительном рубеже – темпа стрельбы на все пять выстрелов не хватило и, стреляя по пятой мишени, украинка допустила единственный промах в гонке… 

Но какие же феноменальные бойцовские качества продемонстрировала наша спортсменка на последнем круге! Выскочив на дистанцию 13-й, Джима сумела отыграть три позиции и все же подняться в десятку лучших! Спасибо, Юля! Это была красивая гонка!

А борьба за победу сегодня получилась безумно интересной! На заключительный рубеж с лучшими шансами на первое место пришли пять девушек. Чуть впереди остальных была Светлана Миронова, следом за нею в десятке секунд шли Франциска Пройсс, Евгения Павлова, Ванесса Хинц и Марте Олсбю Ройселанд. Но ни одна из этих спортсменок в итоге даже не поднялась на подиум!

На четвертом рубеже случился парад промахов! Миронова, Павлова и Олсбю Ройселанд ушли на два штрафных круга, Хинц – сразу на четыре! И лучшим снайпером из группы лидеров оказалась Франциска Пройсс, промахнувшаяся всего один раз. Но вот беда для немки – во «второй волне» соперниц оказались те, кто сумел закрыть все пять мишеней, и на последний круг Пройсс вновь отправилась в группе из пяти претенденток, но здесь уже были куда более грозные «бегунки»: Ханна Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Жюлья Симон и Маркета Давидова!

Половину круга девушки держались вместе, но постоянные попытки взвинтить темп неизбежно привели бы к «отсеву». Первой из борьбы выпала чешка, не сумевшая противопоставить темпу соперниц свою скорость. Затем дошла очередь выбросить белый флаг и для Пройсс. И на последние сотни метров на три призовых позиции осталось три претендентки!

Несмотря на очень сильно выросшую скорость в нынешнем сезоне, Лиза Тереза Хаузер пока не может похвастать взрывным ускорением, и когда Симон и Эберг в очередной раз устроили спринтерские игры, австрийка вынуждена была признать, что сегодня она довольствуется третьим местом.

А француженка и шведка судьбу золота разыграли уже в самом финишном створе! Желание обеих оказаться впереди было неимоверным, но финишный рывок Симон немного, всего на 0,2 секунды, - более убедительным! Француженка выигрывает второй масс-старт подряд!

Ханна Эберг же к завоеванному серебру добавила 54 очка в рейтинг Кубка мира, и теперь в «скандинавских разборках» на вершине тотала становится совсем тесно! Марте Олсбю Ройселанд в принципиальной дуэли сегодня оказалась на одну строчку выше Тирил Экхофф, и дистанция между норвежками выросла до восьми очков. Однако уже совсем в спину им дышит Эберг, которая теперь отстает от лидера всего на девять пунктов!!! Как же жарко будет в Поклюке на чемпионате мира!

Благодаря отличной гонке, улучшила для себя ситуацию в общем зачете и Юлия Джима. Да, она осталась 24-й, но теперь может более уверенно смотреть вперед и шансы побороться за итоговую топ-двадцатку выглядят уже вполне реально.

Масс-старт. Женщины

1.  Жюлья Симон (1+1+1+0)  37:05,5

2.  Ханна Эберг (0+0+1+0)  +0,2

3.  Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0)  +3,5

...

10.  Юлия Джима (0+0+0+1)  +56,6

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 45021 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:06
Зеленский наградил сумчан по случаю Дня Соборности Украины
Сегодня 15:41
Глуховский школьник выиграл шахматный турнир онлайн
Сегодня 15:27
Юлия Джима в десятке на Кубке мира по биатлону
Сегодня 15:13
Сумские футзалисты упустили победу над конкурентами
Сегодня 14:38
Ночью в Сумах произошла поножовщина: раненый в тяжелом состоянии
Сегодня 14:21
Полиция Сумщины разыскивает человека
Сегодня 13:00
Сумские биатлонисты выступили в одиночной смешанной эстафете
Сегодня 12:58
На Сумщине полицейские поймали четырех наркоманов
Сегодня 12:38
Сегодня БК «СумДУ» сыграет с МБК «Мариуполь» (трансляция)
Сегодня 12:10
13-летний шосткинец после смерти отца начал резко терять вес: нужна помощь
Сегодня 11:58
На Сумщине произошло ДТП с двумя погибшими
Сегодня 11:19
view counter

Статьи

Як змінити постачальника газу
Вчера 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
Вчера 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.