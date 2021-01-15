Сумские футзалисты упустили победу над конкурентами Сегодня, 23 января, в Сумах прошла игра 17-го тура чемпионата Украины по футзалу.

АФФК «Сумы» принимал прямого конкурента за право сыграть в плей-офф – житомирский «ИнБев». Сумчане открыли счет на 8-й минуте, - забил Роман Зеленский. Во втором тайме, на 25-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря голу Андрею Цилику. Однако на 35-й минуте гости сократили отсавание, - Денис Бланк, а на 40-й – сравняли – Ростислав Семенченко.

В итоге 2:2 – результат, который больше устроил гостей, которые с 16 очками поднялись на 6-е место. Наши с 15 пока на 8-м, тоже проходном. Однако у хмельницкого «Сокола», который на 9-м месте, тоже 15 очков, но матч в запасе.