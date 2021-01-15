Ночью в Сумах произошла поножовщина: раненый в тяжелом состоянии Сегодня, 23 января, после полуночи на ул. Прокофьева в Сумах произошел конфликт между двумя группами мужчин.

В результате одного из них забрали в больницу с ножевым ранением. Об этом рассказал представитель полиции Сумской области Олег Сологуб, пишет Суспільне.

«Был вызов о массовой драке от прохожей женщины на улице Прокофьева. Когда приехали, уже никого не было. Прохожие утверждали, что ничего не видели. Через 20 минут, получили еще один вызов на ул. Харьковская, что там человек нуждается в помощи. На месте было 2 мужчин, один имел ножевое ранение», - рассказал Сологуб.

По его словам, мужчины рассказали, что на Прокофьева действительно была драка после конфликта с компанией мужчин. Мужчина, который вызвал полицию, получил удар в лицо и потерял сознание, когда очнулся, его товарища рядом не было, он начал идти и увидел друга без сознания. Выяснилось, что у него ножевое ранение.

На месте драки полицейские нашли кухонный нож, которым предположительно ранили мужчину. Когда «скорая» забирала раненого, он был жив, но в тяжелом состоянии. Сейчас о состоянии пострадавшего неизвестно, в какую больницу его забрали в полиции рассказывать отказались, ссылаясь на тайну следствия.