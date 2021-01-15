Полиция Сумщины разыскивает человека Работники отделения полиции №2 (г. Путивль) Конотопского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 35-летнего жителя г. Путивль Алексея Козловского, который 21 января этого года около 11.00 часов ушел с работы и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы короткие, черного цвета, имеет бороду. Был одет в черную спортивную куртку, черные брюки, коричневые ботинки и черную шапку. При себе имел черную спортивную сумку через плечо.

Особые приметы - имеет родимое пятно красного цвета в области паха.

Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение без вести пропавшего Козловского Алексея Лаврентьевича или обстоятельства его исчезновения, просьба сообщить об этом в отделение полиции №2 (г. Путивль) Конотопского районного отдела полиции по адресу: г. Путивль, пр. Иоанна Путивльского, 42 или по телефонам: ( 05442) 5-46-61 или на специальную линию полиции «102» (круглосуточно), сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.