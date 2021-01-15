Сумские биатлонисты выступили в одиночной смешанной эстафете Одиночный микст второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере, который начал обширную субботнюю программу большого биатлона, еще перед стартом обещал настоящее испытание спортсменам.

Обильный снегопад и сильнейший ветер сделали неимоверно сложными работу и на дистанции, и особенно на рубеже, пишет biathlon.com.ua.

В украинской команде эту проверку на прочность предстояло пройти дуэту глуховчанину Денис Насыко и уроженке Сум Анастасия Меркушина. Надо сказать, что этот микст сложился для наших спортсменов очень неровно. На своих первых этапах Денис и Настя после стрельбы лежа поднимались в призовую тройку, а затем после стойки откатывались далеко вниз, зарабатывая каждый раз по два круга штрафа.

«Традиция» была нарушена на третьем этапе, когда Насыко уже в лежке и с запасными патронами не закрыл одну мишень, затем добавив еще круг штрафа на втором рубеже. После этого надежды на призы растаяли окончательно, и все, что удалось на завершающем этапе сделать Меркушиной – обменять восьмую позицию, на которой она приняла эстафету, на седьмое место на финише. И, к сожалению, в этой гонке наши ребята установили печальный антирекорд – шесть кругов штрафа и 15 запасных патронов. Худшая стрельба в гонке.

Стоит отметить, что несмотря на тяжелейшие погодные условия, одна команда умудрилась совсем обойтись без штрафных кругов. Не удивительно, что именно норвежский дуэт Эндре Стрёмсхейм – Каролин Эрдаль в итоге и стал победителем с перевесом в 45 секунд – колоссально много для гонки такого формата!

Второе место на последнем круге оспаривали команды Германии и Италии. При этом финишер немецкой сборной Штефани Шерер на четырех рубежах двух своих этапов использовала всего один запасной патрон! Удивительная стрельба с учетом погодных условий! Но вот скорости на дистанции немке не хватило, и она уступила серебро сопернице из Италии Ребекке Пасслер.

Любопытно, что из 29-ти заявленных команд к финишу пришли лишь 15. Сборная Эстонии на старт не вышла, а 13 дуэтов были сняты, как круговые.

В программе соревнований в Германия Арбере остался один вид – смешанная эстафета.

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+10) 41:27,7

2. Италия (1+9) +45,0

3. Германия (2+8) +59,7

4. Франция (2+12) +1:30,0

5. Швеция (2+14) +1:49,5

6. Австрия (1+11) +1:49,9

7. Украина (6+15) +2:13,1