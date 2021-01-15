Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:58232

Сумские биатлонисты выступили в одиночной смешанной эстафете

Одиночный микст второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере, который начал обширную субботнюю программу большого биатлона, еще перед стартом обещал настоящее испытание спортсменам.

Обильный снегопад и сильнейший ветер сделали неимоверно сложными работу и на дистанции, и особенно на рубеже, пишет biathlon.com.ua.

В украинской команде эту проверку на прочность предстояло пройти дуэту глуховчанину Денис Насыко и уроженке Сум Анастасия Меркушина. Надо сказать, что этот микст сложился для наших спортсменов очень неровно. На своих первых этапах Денис и Настя после стрельбы лежа поднимались в призовую тройку, а затем после стойки откатывались далеко вниз, зарабатывая каждый раз по два круга штрафа.

«Традиция» была нарушена на третьем этапе, когда Насыко уже в лежке и с запасными патронами не закрыл одну мишень, затем добавив еще круг штрафа на втором рубеже. После этого надежды на призы растаяли окончательно, и все, что удалось на завершающем этапе сделать Меркушиной – обменять восьмую позицию, на которой она приняла эстафету, на седьмое место на финише. И, к сожалению, в этой гонке наши ребята установили печальный антирекорд – шесть кругов штрафа и 15 запасных патронов. Худшая стрельба в гонке.

Стоит отметить, что несмотря на тяжелейшие погодные условия, одна команда умудрилась совсем обойтись без штрафных кругов. Не удивительно, что именно норвежский дуэт Эндре Стрёмсхейм – Каролин Эрдаль в итоге и стал победителем с перевесом в 45 секунд – колоссально много для гонки такого формата!

Второе место на последнем круге оспаривали команды Германии и Италии. При этом финишер немецкой сборной Штефани Шерер на четырех рубежах двух своих этапов использовала всего один запасной патрон! Удивительная стрельба с учетом погодных условий! Но вот скорости на дистанции немке не хватило, и она уступила серебро сопернице из Италии Ребекке Пасслер.

Любопытно, что из 29-ти заявленных команд к финишу пришли лишь 15. Сборная Эстонии на старт не вышла, а 13 дуэтов были сняты, как круговые.

В программе соревнований в Германия Арбере остался один вид – смешанная эстафета.

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия  (0+10)  41:27,7

2.  Италия  (1+9)  +45,0

3. Германия  (2+8)  +59,7

4. Франция  (2+12)  +1:30,0

5. Швеция  (2+14)  +1:49,5

6. Австрия  (1+11)  +1:49,9

7. Украина  (6+15)  +2:13,1

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумшине 45021 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:06
Ночью в Сумах произошла поножовщина: раненый в тяжелом состоянии
Сегодня 14:21
Полиция Сумщины разыскивает человека
Сегодня 13:00
Сумские биатлонисты выступили в одиночной смешанной эстафете
Сегодня 12:58
На Сумщине полицейские поймали четырех наркоманов
Сегодня 12:38
Сегодня БК «СумДУ» сыграет с МБК «Мариуполь» (трансляция)
Сегодня 12:10
13-летний шосткинец после смерти отца начал резко терять вес: нужна помощь
Сегодня 11:58
На Сумщине произошло ДТП с двумя погибшими
Сегодня 11:19
В Украине объявлен траур из-за пожара в Харькове: что произошло
Сегодня 10:28
В январе нардеп от Сумщины не получит денег из-за прогулов в Верховной Раде
Сегодня 10:10
Освещением въезда в Сумы займутся, может быть
Сегодня 09:43
Сегодня в Экстра-лиге «сумчане» сыграют с «пивоварами» (трансляция)
Сегодня 09:34
view counter

Статьи

Як змінити постачальника газу
Вчера 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
Вчера 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.