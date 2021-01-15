На Сумщине полицейские поймали четырех наркоманов За прошедшие сутки правоохранители изъяли из незаконного оборота наркотические средства у жителей Белопольщины, Лебединщины, Путивльщины и Серединобудщины.

Во время проведения санкционированного обыска в домовладении жителя села Речки, который может быть причастен к совершению кражи имущества, работники полиции, кроме похищенных вещей, обнаружили у него еще и 50 граммов сухих растений конопли. Злоумышленник объяснил, что якобы нашел растения еще летом, когда ходил за грибами, сорвал их, высушил и оставил для собственного потребления.

В селе Малый Бобрик на Лебединщине в ходе проведения обыска по месту жительства 37-летнего мужчины полицейские обнаружили 10 граммов марихуаны и самодельное устройство для употребления наркотических средств.

В Путивле внимание сотрудников сектора ювенальной превенции привлек ранее судимый 35-летний житель с. Вязенка. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него в одежде пакет, в котором было 8 граммов вещества, похожего на каннабис.

А в селе Порохонь на Серединобудщине работники полиции остановили 42-летнего местного жителя. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у него сверток с 10 граммами марихуаны.

Все обнаруженное полицией изъято и направлено на экспертное исследование.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.