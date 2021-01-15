Сегодня БК «СумДУ» сыграет с МБК «Мариуполь» (трансляция) 23-24 января в Сумах пройдут игры 10-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу.

Сумские баскетболисты примут мариупольских. В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье в 12.00.

На сегодня у сумчан по 6 побед и поражений, у гостей – 7 побед и 9 поражений.