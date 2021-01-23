На Сумщине произошло ДТП с двумя погибшими Сегодня, 23 января, в полночь на автодороге Ахтырка - Зеньков вблизи с. Молодецкое автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет.

В ДТП погибли 53-летний мужчина и 17-летний юноша, которые были пассажирами указанного авто. Водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения. Все участники ДТП из с. Камыши Ахтырского района.

В настоящее время 21-летний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство, досудебное следствие - Ахтырский отдел полиции, сообщает Сумская областная прокуратура.