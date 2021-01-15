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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:28395

В Украине объявлен траур из-за пожара в Харькове: что произошло

В Украине в субботу, 23 января, объявлен государственный траур из-за пожара в Харькове. В результате трагедии умерли 15 человек.

Инцидент произошел 21 января в одном из частных домов для престарелых в Харькове. В результате погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. В Министерстве внутренних дел сообщили, что все жертвы были маломобильными и находились на втором этаже здания. А так, как огонь распространялся быстрыми темпами, их спасти не удалось, пишет РБК-Украина.

Версии пожара

По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований открыли дело в отношении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

При этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас рассматривается три основных версии пожара в пансионате:

- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.
При этом источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.

Подозреваемые

В связи с инцидентом правоохранители задержали четверых человек - владельца дома, арендатор здания и его жена, которая фактически управляла пансионатом, и администратор учреждения. Всем им сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

Реакция

Президент Владимир Зеленский после пожара заявил о необходимости создания в Украине рынка предоставления социальных услуг. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

Также Зеленский заявил о необходимости создать реестр и сайт со всеми заведениями для пожилых людей и учреждений реабилитации в Украине.

Кроме этого в Харькове провели проверки различных объектов, в ходе которых были выявлены более 30 нелегальных пансионатов.

Общество
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