Освещением въезда в Сумы займутся, может быть Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение ул.Харьковская от путепровода вдоль ПАО "Сумыхимпром" до выезда из города».

«На участке дороги по ул.Харьковская от путепровода до выезда из города вдоль ПАО "Сумыхимпром" отсутствует наружное освещение. Это повышает вероятность ДТП в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

Прошу Вас запланировать в бюджете города на 2021 расходы на светодиодное освещение данного участка дороги», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию как всеглда максимально забюрократизирован, но суть в том, что «Департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета не предусмотрены расходы на новое строительство электрических сетей наружного освещения вышеуказанного объекта…

…Возможность выполнения работ по вышеуказанному объекту будет рассмотрена при условии выделения дополнительных средств на данный вид работ по результатам наличии свободного остатка средств за 1-й квартал 2021 года».

Напомним: в прошлом году на этом участке отремонтировали дорожное покрытие. Почему-то освещение не предусмотрели…