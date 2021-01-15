Сумчане просят продолжить дистанционное обучение в школах Такая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций 22 января.

«Продолжить дистанционное обучение в сумских школах, 5-8 классы, в связи с ростом заболеваемости COVID-19, так как каждый день все больше и больше людей болеют этой болезнью, и чтобы не допустить распространения болезни я предлагаю продолжить дистанционное обучение в сумских школах», - пишет автор петиции Крячко Артём Павлович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: подобная петиция была еще в октябре, когда наблюдался более значительный рост заболеваемости. Но тогда городские власти ответили, что не могут идти против постанвления Кабмина.