На Сумшине 45021 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 23 января в Сумской области 45021 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 89 человек (Белопольский р-н - 4, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Глуховский р-н - 1, Конотоп - 2, Кролевецкий р-н - 1, Липоводолинский р н – 16, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н - 1, Сумы - 50, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 602 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 41031 человек, из них за минувшие сутки - 272 (Белопольский р-н – 14, Великописаревский р-н - 4, Глухов – 25, Глуховский р-н - 7, Конотоп - 3, Краснопольский р-н - 5, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 5, Путивльский р-н - 47, Ромны – 19, Роменский р-н - 5, Сумы - 87, Сумской р-н - 18, Тростянецкий р-н - 5, Шостка – 13, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 2).