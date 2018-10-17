На Сумщине человека три года держали в рабстве Об этом в Фейсбуке написала глава Краснопольского отделения общественной организации «Стоп коррупции» Юрий Мудрый.

«ВНИМАНИЕ, громада Лебединщины!!! Издевательство над человеком! Отчаянные крики о помощи!

22 января 2021 года около 9:00 мне позвонили в г.Сумы несколько человек с просьбой немедленно приехать в г. Лебедин, поскольку они выявили факт рабского отношения к человеку.

Суть этого мучительного до слез дела заключается в том, что местный предприниматель, если его можно так назвать… удерживает у себя на территории фермерского хозяйства, находящегося в центре города, уроженца г. Бурынь - Хорошко Владимира Григорьевича, 1957 года рождения.

Я прибыл на место вместе с активисткой ОО «СТОП коррупции» Кравчило Л.В. Все осмотрев, мы определили, что действительно этот факт является подлинным.

…

Сразу позвонили на линию 102. На место прибыли сотрудники патрульной полиции Дужак Ю.П. и Батог А.П. и участковый данного района Максим Иванович. Также согласно нашему обращению по личному указанию начальника Лебединского отдела полиции прибыла следственно-оперативная группа, где действительно был установлен факт содержания человека в ужасных условиях и в ужасном состоянии. Человек нуждался в немедленной медицинской помощи.

…

Хорошко В. находится в нечеловеческих условиях существования. Предприниматель в течение трех лет не платит ему заработной платы, не отдает пенсию, не обеспечивает самым необходимым. У мужчины даже носков на ногах не было, когда мы его увидели. Шокировало еще и то, что человек живет и ночует у лошадей, его кормят как собаку. На фото, которое мы сделали, из-за темноты не видно то место, где человек ест и спит. Напоминает не только помойную яму, а даже слов для этого трудно подобрать.

Хорошко В. просил неоднократно фермера, чтобы он отвез его на родину в г. Бурынь. Также неоднократно обращался в правоохранительные органы за помощью. Однако, просьбы о помощи были проигнорированы.

Поразила до глубины души и равнодушие участкового, который также был в курсе дела, однако никакой реакции вообще не проявил.

Умышленное содержание Хорошко В. предпринимателем ... является тяжким уголовным преступлением, за которое нужно нести жесткое уголовное наказание за умышленное удержание человека и использования безвозмездной рабочей силы корыстных целях без еды, воды, надлежащего места для сна и отдыха.

Человек нуждается в немедленной медицинской и психологической помощи и реабилитации.

В дальнейшем мы поехали в городской отдел полиции, где были даны пояснения по данному событию. Начальником отдела было дано указание немедленно доставить Хорошко В. в полицию. Мужчина был доставлен и предоставил объяснения о том, каким образом он в течение трех лет находился в рабстве у предпринимателя.

Хотелось бы отметить, что после всего этого голова Лебединского ОТГ Баклыков А.Н. позвонил Кравчило Л.В. и сказал «Что за шоу вы устроили вместе с Мудрым Ю.И»? На что она ответила, что это не шоу, а защита прав живого человека, гражданина Украины.

Нет никаких объяснений и оправданий действиям предпринимателя ... по отношению к своему работнику. Он превратил его в бомжа, униженного не собой и не желанием работать, а отношением так называемого «работодателя» к так называемой «оценке» его самоотверженного труда в течение трех лет.

Еще неизвестно и непонятно, почему другие люди закрывали на ситуацию глаза и не смогли защитить гражданина Хорошко В., когда он просил, от издевательств и болезненной несправедливости.

Создается впечатление, что большинству представителей общества, в котором мы живем, все равно к чужому горю.

Люди, будьте людьми! А таких «работодателей» не только в тюрьму сажать надо, но и поселить в такие же условия!

Мы благодарны людям, которые позвонили и дали информацию!

Правозащитниками ОО «СТОП коррупции» в понедельник будет официально подано заявление в правоохранительные органы о совершении тяжкого преступления предпринимателем … в отношении гражданина Украины Хорошко В.

Мы будем тщательно следить за ходом расследования и не дадим избежать заслуженной уголовной ответственности данному лицу», - написал он.

Ждем реакции правоохранительных органов.