На Сумщине еще 89 случаев заболевания COVID-19 На утро 23 января на Сумщине подтвержден уже 45021 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу диагноз подтвердили у 89 жителей Сумщины. 2 пациентов умерло, - всего 602. Выздоровело 272, - всего 41031. Лечатся 3388.