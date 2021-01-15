В Сумах водитель на BMW въехал в столб и ушел с места аварии Въехал в электроопору и ушел из места ДТП - патрульные составили на водителя три протокола.

21 января, около 22.00, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке пр. Курский и улицы Ремесленной. Свидетель происшествия рассказал, что водитель иномарки въехал в электроопору, после чего снял с транспортного средства номерные знаки и ушел в неизвестном направлении.

Через некоторое время, после прибытия экипажа патрульных на место вернулся водитель легковушки. Выяснилось, что 32-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, не придерживаясь безопасной скорости движения, допустил наезд на электроопору. Вследствие ДТП автомобиль и электроопора повреждены.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 139 (Повреждение дорожной сооружения) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.