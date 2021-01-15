В Белополье не будут повышать тарифы на тепло Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.

«Вниманию жителей г. Белополье, которые пользуются услугами централизованного теплоснабжения! Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета, на котором рассматривалось вопрос тарифов! Сразу хочу сообщить хорошую новость - руководство горсовета, КП «Теплосервис» и члены исполнительного комитета были единодушны в вопросе, что, учитывая крайне сложную ситуацию с повышением цены на газ, электроэнергию и минимальную зарплату, которые ставят под угрозу функционирование всей отрасли теплоснабжения - было принято очень непростое, но очень взвешенное и ответственное решение - не увеличивать для населения тарифы по централизованному теплоснабжению!!

Более того, несмотря на анонсированное увеличение с 1 января 2021 года тарифов в Украине --позиция исполнительного комитета по этому вопросу однозначна - интересы граждан-превыше всего! Вместе с тем было принято решение о повышении тарифа для юридических лиц и бюджетных организаций! Спасибо всем причастным к этому очень важного решения!!!!», - написал чиновник.