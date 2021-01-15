Сумскую программу «Доступный город» разработали без участия инвалидов Программа «Доступные Сумы» недоступна для людей с инвалидностью и не учитывает их пожелания.

Так говорят представители двух общественных организаций, которые занимаются делами людей с инвалидностью. Больше всего их беспокоит городская инфраструктура, пишет Суспільне.

В прошлом году общественные организации изучали доступность города для маломобильных групп населения. По результатам этого мониторинга подавали предложения для программы «Доступные Сумы».

«Мы услышали, что планируется разработка программы. Нам сказал представитель департамента инфраструктуры, услышал наши предложения, сказал, что их учтут. Затем мы письменно предоставляли эти предложения», - рассказывает представитель ОО «Бюро правовых коммуникаций» Наталья Лебедь.

Частично в программе учли их предложения, но что касается улиц, в программе ничего нет. Мониторинг также показал, что в Сумах нигде нет предупредительной тактильной плитки для слепых людей, которую обычно кладут на остановках и пешеходных переходах.

«Мы с нашими партнерами подавали предложения на озвучивание светофоров, то есть чтобы светофоры обустроили звуковыми информаторами. Но, ознакомившись с программой, не увидели конкретных мер со стороны местных властей. Программа обобщенная, она достаточно большая, и хотелось бы больше конкретики, знать точно, какие будут мероприятия проведены, сколько будет выделено на это средств», - говорит представитель ОО «Инициативы Слобожанщины» Дарья Сасса.

По ее словам, ежегодно в мэрию обращаются с просьбой установить звуковые светофоры, но ничего не меняется. К примеру, на улице Троицкой таких нет, как и тактильной плитки. Зато в департаменте инфраструктуре сказали, что предложения будут учтены уже в ходе работ.

«Все пожелания, которые нам поступали от инвалидов и от общественных организаций, департаментом учтены. После февральской сессии будет утвержден объекты, которые мы будем строить или ремонтировать. При выполнении работ все эти пожелания сразу будут сделаны: спуски, пересечения пешеходных переходов, звуковое оснащение светофоров социально значимых перекрестков, наиболее оживленные», - отметил начальник управления благоустройства Департамента инфраструктуры города Сумы Юрий Шевченко.