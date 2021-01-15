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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:05222

Сумчан перевозит дырявая маршрутка

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Вадим Горобець.

«Доколє?! Я розумію що всяке трапляється... але в такому стані випускати машину, яка перевозе людей - це злочин!!!!» - пишет он.

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Общество
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