Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:42192

На Сумщине нашли больше 20 тысяч нарушений в образовательных учреждениях

Сегодня, 22 января, состоялось внеочередное заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время совещания глава Сумской ОГА Василий Хома отметил необходимость принять исчерпывающие меры по выявлению негосударственных учреждений, оказывающих услуги по содержанию, медицинского обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью без соответствующих разрешительных документов, и привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин сообщил, что в области 88 объектов, которые предоставляют населению возможность проживания, лечения и другие услуги. Полиции необходимо две недели, чтобы проверить эти объекты.

По информации начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Геннадия Волика, к сожалению, сегодня даже заведения, работающие официально, не соблюдают противопожарных требований.

«Мы провели проверки соблюдения мер противопожарной безопасности в 259 дошкольных учебных заведениях, 471 общеобразовательном учебном заведении, 229 учреждениях здравоохранения, 24 вузах, 61 профессионально-техническом заведении, 91 общежитии, 94 учреждениях социальной защиты. Во время проверок было выявлено 21941 нарушение, - рассказал Геннадий Волик. - По результатам проверки мы подали в административный суд 58 исковых заявлений, потому что руководители этих учреждений ничего не сделали, чтобы исправить вопиющие недостатки. И есть решение суда о запрете эксплуатации этих объектов. О какой пожарной безопасности мы можем говорить? Я настаиваю на том, чтобы руководители учреждений вместе с руководителями громад, на территории которых они функционируют, уделяли гораздо больше внимания этому вопросу. Ведь это безопасность людей, прежде всего».

Также Геннадий Волик отметил, что его подразделение готово провести бесплатное обучение в районах по соблюдению противопожарной безопасности в учреждениях, оказывающих образовательные, медицинские, социальные и другие услуги населению.

По итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о проведении совместных проверок Национальной полиции, ГСЧС в Сумской области во всех социальных учреждениях области законности их функционирования, соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил охраны труда.

А также - проведение проверок по выявлению частных домов престарелых, частных дошкольных учебных заведений, частных лечебных учреждений от наркотической и алкогольной зависимости и других аналогичных объектов установления законности их создания и функционирования.

Также Департаменту социальной защиты населения, Департаменту образования и науки и управлению здравоохранения Сумской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности в подведомственных учреждениях и проведения учений по вопросам пожарной и техногенной безопасности с работниками и обслуживающим персоналом.

Кроме того, глава Сумской облгосадминистрации поручил главам районных государственных администраций провести заседание комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и создать рабочие группы с привлечением Национальной полиции, ГСЧС в Сумской области и др. Аналогичные заседания комиссии провести сельским, поселковым, городским головам территориальных громад и оказывать содействие в пределах полномочий подразделениям Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области в проведении внеплановых проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности интернатных учреждений социальной направленности, учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 44932 случая заболевания COVID-19
Сегодня 09:00
На Сумщине нашли больше 20 тысяч нарушений в образовательных учреждениях
Сегодня 19:42
Глуховская биатлонистка провалила спринт на кубке IBU
Сегодня 19:03
В Сумах хотят присвоить звание почетного гражданина экс-регионалам
Сегодня 18:36
Одному из подозреваемых в разбойном нападении на Сумщине продлен срок содержания под стражей
Сегодня 18:16
Некультурный отдых: городской парк встречает глуховчан сломанной качелью и битым стеклом
Сегодня 17:58
На Сумщине две недели будут проверять интернаты и дома престарелых
Сегодня 17:48
Тарифный вопрос: в Ромнах формируют текст обращения к государственным властям вместе с громадой
Сегодня 17:38
Главную новогоднюю елку Глухова распилили на дрова
Сегодня 17:00
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 16:55
В Конотопе на пожаре погиб человек
Сегодня 16:50
В Ромнах новый начальник полиции
Сегодня 16:30
view counter

Статьи

Як змінити постачальника газу
Сегодня 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
Сегодня 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
Вчера 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.