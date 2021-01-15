На Сумщине нашли больше 20 тысяч нарушений в образовательных учреждениях Сегодня, 22 января, состоялось внеочередное заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время совещания глава Сумской ОГА Василий Хома отметил необходимость принять исчерпывающие меры по выявлению негосударственных учреждений, оказывающих услуги по содержанию, медицинского обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью без соответствующих разрешительных документов, и привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин сообщил, что в области 88 объектов, которые предоставляют населению возможность проживания, лечения и другие услуги. Полиции необходимо две недели, чтобы проверить эти объекты.

По информации начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Геннадия Волика, к сожалению, сегодня даже заведения, работающие официально, не соблюдают противопожарных требований.

«Мы провели проверки соблюдения мер противопожарной безопасности в 259 дошкольных учебных заведениях, 471 общеобразовательном учебном заведении, 229 учреждениях здравоохранения, 24 вузах, 61 профессионально-техническом заведении, 91 общежитии, 94 учреждениях социальной защиты. Во время проверок было выявлено 21941 нарушение, - рассказал Геннадий Волик. - По результатам проверки мы подали в административный суд 58 исковых заявлений, потому что руководители этих учреждений ничего не сделали, чтобы исправить вопиющие недостатки. И есть решение суда о запрете эксплуатации этих объектов. О какой пожарной безопасности мы можем говорить? Я настаиваю на том, чтобы руководители учреждений вместе с руководителями громад, на территории которых они функционируют, уделяли гораздо больше внимания этому вопросу. Ведь это безопасность людей, прежде всего».

Также Геннадий Волик отметил, что его подразделение готово провести бесплатное обучение в районах по соблюдению противопожарной безопасности в учреждениях, оказывающих образовательные, медицинские, социальные и другие услуги населению.

По итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о проведении совместных проверок Национальной полиции, ГСЧС в Сумской области во всех социальных учреждениях области законности их функционирования, соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил охраны труда.

А также - проведение проверок по выявлению частных домов престарелых, частных дошкольных учебных заведений, частных лечебных учреждений от наркотической и алкогольной зависимости и других аналогичных объектов установления законности их создания и функционирования.

Также Департаменту социальной защиты населения, Департаменту образования и науки и управлению здравоохранения Сумской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности в подведомственных учреждениях и проведения учений по вопросам пожарной и техногенной безопасности с работниками и обслуживающим персоналом.

Кроме того, глава Сумской облгосадминистрации поручил главам районных государственных администраций провести заседание комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и создать рабочие группы с привлечением Национальной полиции, ГСЧС в Сумской области и др. Аналогичные заседания комиссии провести сельским, поселковым, городским головам территориальных громад и оказывать содействие в пределах полномочий подразделениям Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области в проведении внеплановых проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности интернатных учреждений социальной направленности, учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты.