Глуховская биатлонистка провалила спринт на кубке IBU В немецком Арбере продолжаются соревнования в рамках второго этапа Кубка IBU по биатлону.

После мужского спринта сегодня состоялась спринтерская гонка у женщин, пишет biathlon.com.ua.

Первой из украинок должна была отправиться на дистанцию Екатерина Бех, завоевавшая в короткой индивидуальной гонке бронзу. Но так как Катя на старт не вышла, украинское представительство в спринте сократилось до семи человек.

Под пятым стартовым номером выступала уроженка Сум Анастасия Меркушина. На первой стрельбе Насте не удалось закрыть одну мишень, а вот на второй уже – покорились все. Проигрывая на каждом круге ходом около двадцати секунд, Меркушина заняла итоговое 18-ое место, сделав свой «взнос» в Кубок наций IBU.

Глуховчанке Анне Кривонос, показывавшей хорошие результаты в Арбере на первом этапе, сегодняшняя гонка не удалась – по одному промаху на каждом из рубежей при относительно невысокой скорости передвижения по дистанции оставили спортсменку даже за пределами ТОП-60. Не сумев набрать кубковые очки, в общем зачете Анна опустилась на 25-ое место.

А вот Надежда Белкина и Ирина Петренко эту гонку могут смело записать себе в актив. Обе биатлонистки не допустили ошибок на стрельбище и в финишном протоколе разместились выше остальных украинок и рядышком – на восьмой и девятой позициях соответственно. Надя на две десятых обошла лишь набирающую ход после декрета Ирину.

Юлии Городной, которая в короткой индивидуальной гонке смогла набрать первые в карьере очки в зачет Кубка IBU, в спринте для этого не хватило всего двух позиций – подвела немного стойка, на которой Юля допустила промах, отстрелявшись предварительно чисто в лёжке.

Кристине Дмитренко, к сожалению, даже абсолютная точность не помогла забраться повыше в финишном протоколе. Пока еще невысокая скорость на дистанции позволила Дмитренко с нулями показать лишь 55-ый итоговый результат.

Оксане Москаленко в сегодняшнем спринте удача не улыбнулась ни на стрельбе, где она допустила три промаха суммарно, ни на лыжне, проиграв две минуты ходом самым быстрым спортсменкам.

На пьедестале расположились Валерия Васнецова, Аасне Скреде и Лу Жанмонно. Обладательницы золота и бронзы при этом – с нулями в графе промахов.

После спринтерской гонки в Кубке наций у женщин Украина находится на 6 месте (как и у мужчин), но заветная пятерка остается на расстоянии шага – всего в 5 очках.

Завтра на Кубке IBU в Арбере пройдут смешанные эстафеты.

Спринт. Женщины

1. Валерия Васнецова (0+0) 20:09,1

2. Аасне Скреде (0+1) +36,8

3. Лу Жанмонно (0+0) +50,0

...

8. Надежда Белкина (0+0) +58,0

9. Ирина Петренко (0+0) +58,2

18. Анастасия Меркушина (1+0) +1:17,4

42. Юлия Городна (0+1) +1:59,4

55. Кристина Дмитренко (0+0) +2:19,4

61. Анна Кривонос (1+1) +2:24,9

86. Оксана Москаленко (2+1) +3:26,2