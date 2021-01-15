В Сумах хотят присвоить звание почетного гражданина экс-регионалам В Сумской городской совет поступили ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Сумы» четырем горожанам.

Об этом сообщила депутат Сумского горсовета Ирнина Дяденко.

Среди них: Васильев Анатолий Васильевич - до недавнего времени ректор Сумского государственного университета, кандидат технических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины и Лапин Евгений Васильевич – бывший директор ПАО «Сумыхимпром», Заслуженный работник промышленности Украины, член Сумского областного объединения работодателей «Сумской регион». Оба бывшие депутаты – первый облсовета, второй Верховной Рады от Партии регионов.

Также предлагаются Красовицкий Зиновий Иосифович - ученый, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, основатель центра по инфектологии и медико-биологических проблем в экологии, который впоследствии получил статус областного учреждения и превратился в Сумскую областную инфекционную больницу (Посмертно) Емец Александр Михайлович - директор «Детской клинической больницы Святой Зинаиды» (1998-2020), Заслуженный врач Украины (Посмертно). Последний также, кстати, бьыл депутатом, но горсовета и тоже от Партии регионов.