Одному из подозреваемых в разбойном нападении на Сумщине продлен срок содержания под стражей Сегодня, 22 января, постановлением следственного судьи, до 21 марта включительно одному из подозреваемых в разбойном нападении на семью предпринимателей в Кролевце продлен срок содержания под стражей без определения размера залога.

По материалам дела лицо после совершения преступления скрылось и некоторое время скрывалось, в том числе при содействии членов семьи. Поэтому на момент рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей следственный судья пришла к выводу, что риски, которые существовали на момент избрания меры пресечения, не уменьшились и надлежащая процессуальная поведение подозреваемого не сможет быть обеспечена более мягким мерой пресечения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Также суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по этому делу, по которому следственный судья удалилась в совещательную комнату до 8.00 25 января.