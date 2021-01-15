Некультурный отдых: городской парк встречает глуховчан сломанной качелью и битым стеклом В центральном городском парке не безлюдно. Жители города ежедневно наведываются сюда с детворой, выгуливают собак и просто наслаждаются картинами зимней природы – как гармонично сочетается белый цвет снега и чёрный цвет тонких голых ветвей деревьев. Многих горожан ноги снова и снова несут в парк

Лаконичность и сказочность природной красоты нарушают нелицеприятные картины поломанных качелей, деревянных конструкций и оставленного посетителями мусора. Когда на город опускается ночь, в парк наведывается молодежь для распития спиртных напитков, о чем свидетельствуют осколки битого стекла, скрытого под толщей свежевыпавшего снега, пишет Глухов.инфо.

Жители близь лежащих домов, сотрудники полицейского участка предупреждают горожан, пришедших на прогулку, смотреть под ноги, не падать в снег, беречь питомцев от травмирования осколками стекла.