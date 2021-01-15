Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 22 января, в 1:52 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Заводская в с. Будылка Лебединского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кровля на площади до 25 кв. м, перекрытие на площади до 40 кв. м, стены на площади до 70 кв. м, двери, окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 2:10 возгорание локализовали, а в 4:39 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, а также 2 работника и 1 автомобиль от местной пожарной команды с. Будылка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.