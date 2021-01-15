В Конотопе на пожаре погиб человек Сегодня, 22 января, в 5:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Владимира Великого в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, которые увидела дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одной из комнат горит пол на площади до 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в комнате на кровати пожарные обнаружили тело человека. Им оказался хозяин дома, 1973 года рождения.

В 5:13 возгорание было локализовано, а в 5:50 - ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.