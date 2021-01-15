Сумской биатлонист в 0,3 с от «бронзы» на Кубке мира Невероятная, головокружительная мужская индивидуальная гонка прошла сегодня на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

И какой же феноменальой, пусть и с легкой горчинкой стала она для нашего Антона Дудченко, пишет biathlon.com.ua.

24-летний сумчанин провел сегодня идеальный старт! На огневых рубежах Антон отработал безошибочно – он оказался одним из всего лишь четырех участников гонки, кто отстрелялся без штрафных минут. И на последний круг Дудченко вышел третьим – и никто больше не мог подвинуть его из более поздних стартовых номеров! Однако предстояло бороться с результатом Кантена Фийона Майе и Лукаса Хофера, которые перед стартом последнего круга отставали от графика украинца на 14 и 9 секунд, но именно этот отрезок прошли очень мощно.

То, как гнали Антона по дистанции тренеры по трассе и десятки тысяч болельщиков перед экранами – незабываемо! На первых паре километров Дудченко почти не уступал соперникам в борьбе за подиум, затем в середине круга позволил им приблизиться – но все равно оставался чуть впереди. На последнем километре украинец сумел добавить, и перед последними 300 метрами имел запас почти четыре секунды! Но… Очень много сил было отдано в этой бешенной погоне. И слишком уж мастеровиты были соперники. Фактически, для сохранения третьей позиции сил Антону чуть не хватило только на последние 50 метров, и беспощадная электроника зафиксировала отставание всего 0,3 секунды от Фийона Майе и 0,2 секунды – от Хофера!

Обидно. Но это обида сквозь гордость за лучший пока результат в карьере – сегодня Дудченко впервые принял участие в цветочной церемонии награждения после личной гонки Кубка мира! Вместе с пятым местом украинец получил и место в воскресном масс-старте, который также станет первым в его карьере! Поздравляем, Антон! Браво!!! И спасибо за незабываемые эмоции!

Еще двое наших ребят сумели заработать в этой гонке кубковые очки. Несмотря на два промаха на первом рубеже, на высокий результат претендовал Артем Прима, который в целом провел очень солидную гонку. Но еще одна минута штрафа в заключительной стойке отправила нашего спортсмена на 23-ю позицию. Отметим такжу, что Артем стал быстрейшим в нашей команде, показав 28-е время по чистому ходу.

Первые очки в сезоне покорились сегодня уроженцу Сумщины Артему Тищенко, который довольно уверенно, с одним промахом отработал на огневых рубежах и финишировал 34-м. Если до сегодняшнего дня у Юрая Санитры еще могли оставаться сомнения по поводу места Тищенко в эстафете, то этой гонкой Артем полностью подтвердил свое право стартовать завтра.

Никак не складывается роман с индивидуальными гонками у Дмитрия Пидручного. Сегодня у капитана ни одна стрельба не получилась чистой, а всего на четырех рубежах Дима заработал шесть минут штрафа, с которыми рассчитывать на приличный результат было сложно – на финише Пидручный оказался лишь 74-м.

Катастрофически началась гонка для уроженца Сумщины Руслана Ткаленко – три минуты штрафа уже на первой лежке! В дальнейшем наш спортсмен собрался, и на оставшихся трех рубежах допустил всего один промах. Тем не менее, потеряно было слишком много, чтобы рассчитывать на борьбу за кубковые очки, к тому же «разбежаться» Руслану пока не удается. В итоговом протоколе у Ткаленко 69-я позиция.

Как и в женской гонке, дружно завалили стрельбу лидеры доминирующих в нынешнем сезоне норвежцев, а потому борьба за места на подиуме вышла очень интересной! В этой ситуации счастливый билет вытянул Александр Логинов, закрывший все двадцать мишеней. Несмотря на два промаха, на вторую позицию сумел подняться Стурла Легрейд. Причем проиграл норвежец времени победителя менее минуты.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё показал сегодня феноменальную скорость, выиграв у ближайшего конкурента по чистой скорости почти 50 секунд! Но при этом эта резвость нивелировалась четырьмя минутами штрафа, которые привели норвежца только на десятое место в гонке.

Тем не менее, в общем зачете Бё-младший сохранил лидерство, хотя сейчас оно уже не выглядит настолько уверенно: Легрейд, отыгравший сегодня 23 балла, теперь отстает в тотале на 31 очко. Дмитрий Пидручный остается лучшим из украинцев нга 29-й позиции, которая теперь, к сожалению, место в масс-старте нашему спорсмтену не дает. Антон Дудченко за счет отличного результата разом ворвался в топ-50.

Укрепилась наша команда и в зачете Кубка наций, сохранив девятую позицию. Лидируют здесь по-прежнему норвежцы, опережающие команду Франции уже на 603 бала – практически две полноценные гонки!

Антхольц пока очень радует украинских болельщиков. Юрай Санитра «подстелил соломку», не обещая ничего выдающегося на седьмом этапе, который, тем не менее, пока становится самым удачным для нашей команды в сезоне! Продолжится ли эта тенденция – увидим уже завтра, когда девушки пробегут масс-старт, а у ребят в графике эстафетная гонка. Суббота станет самым насыщенным днем этого уик-энда: помимо двух гонок в Кубке мира нас ждут и две смешанных эстафеты в Арбере на втором этапе Кубка IBU.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Александр Логинов (0+0+0+0) 48:41,8

2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +58,5

3. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +1:10,6

...

5. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:10,9

23. Артем Прима (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитрий Пидручный (1+1+3+1) +6:46,3