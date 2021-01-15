В селе на Сумщине создали обслуживающий кооператив по водоснабжению 20 января в Минюсте зарегистрировали обслуживающий кооператив по водоснабжению в селе Быстрик Кролевецкой громады, с одноименным названием.

Его возглавила местная жительница Ольга Карачун, пишет сайт Кролевецкого горсовета.

«Обслуживающий кооператив является действенной альтернативой создания коммунальных предприятий в селах громады для бесперебойного, централизованного обеспечения населения питьевой водой. К тому же, швейцарско-украинский проект «DESPRO», который в прошлые годы сотрудничал с органами власти на Кролеветчине, признал соответствующую организацию населения, как инновационную модель децентрализованного водоснабжения, содержания и обслуживания, ориентированную на общество», - рассказал заместитель Кролевецкого городского головы Олег Шприндель.

Он отметил, что в ближайшее время будет создано еще четыре обслуживающих кооперативах в селах Белогривое, Зазирки, Литвиновичи и Гречкино.