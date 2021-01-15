Сумчан предупреждают о тумане По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, объявлено предупреждение о стихийных и опасных гидрометеорологических явлениях, резкие изменения погоды.

В течение суток 23 января по Сумской области и г. Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).