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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54262

После трагедии в Харькове проверят дома престарелых на Сумщине

После трагического пожара в Харькове, Правительство создало комиссию для расследования причин трагедии и инициировало проведение проверок подобных заведений по всей Украине.

Сегодня под председательством заместителя Главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича состоялось видеоселекторное совещание по поводу трагического события 21 января в Харькове, во время которого в пожаре погибли пожилые люди. Задача полиции - сделать все, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

На совещании обсуждались вопросы принятия участия полиции в проверках таких объектов как гостиницы, пансионаты, хостелы, частные дома престарелых, интернатов, в которых проживают люди с особыми потребностями и т.п.

«К проверкам безопасного проживания в таких учреждениях людей, будет привлекаться не только полиция, - отметил начальник ГУНП в Сумской области Александр Анохин. - Планируется создать соответствующие рейдовые группы на местах, к которым, кроме полицейских, войдут представители органов местной власти, Министерства социальной политики, медицинские работники, ГСЧС».

Во время проверок будет выясняться законность существования подобных учреждений, изучаться условия пребывания в них людей, технические характеристики сооружений и условия пожарной безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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