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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской биатлонист был лучшим из украинцев на кубке IBU

Биатлонная пятница началась с мужского спринта на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

После успешной короткой индивидуальной гонки, основные надежды украинских болельщиков были связаны с сумчанином Богданом Цымбалом. Наш спортсмен, проводивший подготовку к сезону вместе с основной командой, действительно снова стал лучшим среди украинцев, но приблизиться к попаданию в топ-10 на этот раз не сумел. С одним кругом штрафа в стойке Цымбал финишировал лишь 33-м, пишет biathlon.com.ua.

Основной проблемой Богдана в спринте, как и у других украинцев, стала скорость. Учитывая системность проблемы, возможно, стоит говорить об ошибках с выбором или подготовкой лыж: на первых километрах наши ребята еще поддерживали скорость соперников, но после середины дистанции неизменно «садились» по темпу. По крайней мере, быстрейший в команде Руслан Бригадир по времени чистого хода стал только 50-м. Однако, имея в пассиве шесть (!) промахов, в финишном протоколе он занял 87-ю позицию.

С положительной точки зрения запомнился глуховчанин Денис Насыко, который по скорострельности показал лучший в гонке результат. Жаль, что при этом пришлось дважды заглянуть на круг штрафа, но в сумме Денис сумел-таки зацепиться за зачетную зону – 40-й.

Третий результат команде для Кубка наций принес уроженец Сумщины Андрей Доценко, финишировавший 60-м при трех промахах. Еще один наш спортсмен Сергей Телень провел крайне неудачный старт: продемонстрировав точность лишь 50%, он закончил спринт 109-м. Тарас Лесюк и Виталий Труш на старт не вышли.

Победителем же спринта стал 21-летний норвежец Филип Андерсен, который к лучшей в гонке скорости добавил два чистых огневых рубежа и не оставил соперникам ни малейших шансов! Финишировавший вторым, и тоже с чистой стрельбой, его партнер по команде Сиверт Гутторм Баккен отстал на 53 секунды! Третьим стал немец Филип Наврат, которому побороться за что-то бОльшее помешали два круга штрафа.

Эта же тройка призеров лидирует и в общем зачете Кубка IBU. Андерсен создал небольшой задел в 20 очков перед Навратом, Баккен отстает от немца еще на два балла. Лучший из украинцев Богдан Цымбал расположился на 11-й позиции. В Кубке наций наша команда пропустила вперед россиян и французов и отодвинулась на шестую строчку.

Спринт. Мужчины

1.  Филип Андерсен  (0+0)  25:31,2

2.  Сиверт Гутторм Баккен  (0+0)  +53,1

3.  Филипп Наврат  (1+1)  +56,3

...

33.  Богдан Цымбал  (0+1)  +2:43,3

40.  Денис Насыко  (1+1)  +3:00,1

60.  Андрей Доценко  (1+2)  +3:49,4

87.  Руслан Бригадир  (2+4)  +5:00,9

109.  Сергей Телень  (3+2)  +5:56,2

Спорт
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