19-летнего шосткинца подозревают в совершении мошенничества и кражи Сначала злоумышленник обманом завладел мобильным телефоном своего нового знакомого, а затем воспользовался чужим гаджетом для оформления онлайн кредита.

В полицию Шостки за помощью обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный обманом завладел его мобильным телефоном, а затем еще и оформил на него онлайн кредит на сумму 2700 гривен. Подробно допросив заявителя, правоохранители установили ход событий.

В тот день пострадавший на улице познакомился с парнем. Нового приятеля он пригласил к себе домой, где вместе они употребляли спиртные напитки. Во время застолья гость попросил у хозяина его мобильный телефон якобы для срочного телефонного звонка. А так как телефонный разговор был конфиденциальный, с чужим гаджетом он вышел в подъезд, но обратно не вернулся.

Впоследствии заявителю стало известно, что на его имя был оформлен онлайн кредит.

«Проведя ряд следственно-оперативных мероприятий, наши сотрудники установили личность злоумышленника, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался ранее судимый 19-летний житель Шостки, который, узнав о неопровержимые доказательства своей вины, признался в содеянном».

По словам подозреваемого, он, увидев на экране чужого мобильного «иконку» специального банковского приложения, понял, что номер симки «привязан» к банковской карточке законного владельца смартфона. С помощью нескольких нехитрых операций он изменил код доступа к финансовой странице потерпевшего и оформил на него онлайн кредит. Деньги с его банковской карты перевел на свою, а сам гаджет сдал в ломбард.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 2 ст. 185 «Кража». Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.